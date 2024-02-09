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В ДТЭК рассказали об адаптации ветеранов при возвращении на работу

Фото: в ДТЭК рассказали об адаптации ветеранов при возвращении на работу (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компания ДТЭК внедряет комплексный подход к адаптации ветеранов при возвращении на рабочие места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Программа адаптации включает психологическую и юридическую поддержку ветеранов и их родных, медицинское восстановление и содействие в профессиональном развитии возвращающихся на предприятия защитников.

Кроме того, в компании работают над созданием условий для переквалификации людей, получивших инвалидность.

В ДТЭК отметили, что на предприятиях есть наставники, которые помогают ветеранам быстрее восстановить профессиональные навыки.

"В процессе разработки нашей комплексной программы мы постоянно общаемся с ветеранами, спрашиваем их обратную связь, советуемся, как лучше реализовывать те или иные активности", - подчеркнула Наталья Абрамова, советник генерального директора "ДТЭК Энерго".

Напомним, в рядах ВСУ сейчас служат около 5000 работников группы ДТЭК.

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