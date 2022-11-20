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ДТЭК делает все возможное для восстановления разрушенной оккупантами инфрастуктуры, - Сахарук

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Воскресенье 20 ноября 2022 21:35
ДТЭК делает все возможное для восстановления разрушенной оккупантами инфрастуктуры, - Сахарук Фото: ДТЭК делает все возможное для восстановления разрушенной оккупантами инфрастуктуры (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики компании ДТЭК сделают все возможное и невозможное, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенную российскими террористами энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире национального телемарафона.

"Мы будем восстанавливать каждый раз после каждого обстрела, если будет попадание. У нас нет другого выбора. Это как ВСУ борется каждый день с каждой атакой на фронте, так же энергетики на энергетическом фронте борются с атаками на электроподстанциях или теплоэлектростанциях", - сказал он.

Сахарук отметил, что уровень аварийных отключений уменьшится, а плановые отключения, скорее всего, останутся, но ДТЭК работает над тем, чтобы уменьшить их продолжительность.

Он подчеркнул, что ситуация сейчас сложная, но она контролируемая.

Напомним, компания ДТЭК помогает восстанавливать энергетическую инфраструктуру Херсонщины и Николаевщины.

С октября Россия наносит массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Главная цель кафиров - полностью "погасить" энергосистему Украины.

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ДТЭК инфраструктура
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