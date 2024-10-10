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ДТЭК делает все возможное, чтобы подготовиться к отопительному сезону, – Сахарук

Фото: ДТЭК делает все возможное, чтобы подготовиться к отопительному сезону (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Компания ДТЭК делает все возможное, чтобы подготовиться к прохождению следующей зимы.

Об этом заявил Дмитрий Сахарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

В частности, он пояснил, что готовясь к зиме ДТЭК не только восстанавливает поврежденные или разрушенные врагом объекты генерации, а также занимается подготовкой электросетей.

"Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить прохождение зимы в максимально готовом состоянии", - подчеркнул Сахарук.

Он добавил, что до конца года компания планирует инвестировать 4 млрд грн. в восстановление ТЭС, еще около 5 млрд в ремонты и модернизацию электросетей, а также 12 млрд грн. в добычу угля.

Недавно сообщалось, что в этом году ДТЭК Рината Ахметова инвестировала уже 2,3 млрд грн в ремонты поврежденных врагом ТЭС, чтобы они были готовы к зиме.

Напомним, за прошедшую неделю энергетики ДТЭК вернули свет почти 246 тысяч семей в 347 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

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ДТЭК