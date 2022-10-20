ДТЭК делает все возможное, чтобы возобновить работу атакуемых ракетами ТЭС, - Тимченко

Компания ДТЭК делает все возможное, чтобы как можно скорее возобновить работу всех ТЭС, подвергшихся террористическим ракетным атакам России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в интервью УП .

"Мы не можем просто смотреть на ситуацию и не пытаться сделать все возможное, чтобы эта мощность (поврежденная ракетами ТЭС, - ред.) была доступна", - сказал Тимченко.

Аварийные бригады ДТЭК сразу приступают к ликвидации последствий ракетных ударов, как только получат разрешение от ВСУ.

По словам главы ДТЭК, враг концентрирует свои атаки на открытые распределительные устройства электростанций, позволяющих выдавать напряжение в сеть.

"У нас ключевая проблема, и это то, о чем я вчера говорил с иностранцами, - оборудование. Самое болезненное место - автотрансформаторы. Производство автотрансформатора занимает 6-9 месяцев. У нас нет этих 6-9 месяцев. У нас и месяца нет. Нам нужно активно искать б/у оборудование на угольных теплоэлектростанциях в Европе, которое мы можем снимать и перевозить сюда. Можно составлять какие-то временные схемы, но они не могут работать на постоянной основе", - отметил Тимченко.

Напомним, с 10 по 19 октября россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах.