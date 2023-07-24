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ДТЭК делает все возможное, чтобы подготовить энергосистему к следующей зиме, - Тимченко

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Понедельник 24 июля 2023 20:12
ДТЭК делает все возможное, чтобы подготовить энергосистему к следующей зиме, - Тимченко Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Юлия Бойко

Группа ДТЭК заказывает трансформаторы у производителей, а также сама производит оборудование, чтобы подготовить энергосистему к следующему отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в интервью Forbes.

По его словам, в этом году компании нужно потратить на плановый ремонт энергоблоков 3,5 млрд грн., а на восстановление после массированных обстрелов необходимо около 5 млрд грн.

"Мы пытаемся его сформировать (запас оборудования, - ред.). Заказываем трансформаторы у производителей и по возможности производим собственное оборудование. Также мы выводим из консервации энергоблоки и ремонтируем то, что можно отремонтировать", - подчеркнул Тимченко.

Руководитель ДТЭК добавил, что финансирование ремонтов компания частично покрывает из собственных средств, часть пытается получить кредитами по государственной программе 5-7-9.

"Мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться к этой зиме. Это наш приоритет", - подчеркнул Тимченко.

Напомним, в рамках подготовки к зиме компания ДТЭК уже починила 7 энергоблоков ТЭС, еще 7 сейчас ремонтируют. Всего до конца года ДТЭК планирует починить 27 энергоблоков ТЭС.

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ДТЭК Максим Тимченко
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