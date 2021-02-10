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ДТЕК закликає продовжити реформу ринку електроенергії України

Автор: РБК-Україна

ДТЕК виступає за прийняття комплексних стратегічних заходів, щоб забезпечити довгостроковий стабільний розвиток енергетичної галузі для успішної інтеграції в енергосистему континентальної Європи у 2023 році.

Про це під час пресконференції заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, передає РБК-Україна.

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За словами Тімченка, поточна криза на ринку електроенергії - це наслідок фундаментальних економічних помилок щодо адміністративного втручання в ціноутворення.

Фінансовий дефіцит галузі з моменту запуску нової моделі ринку у 2019 році вже перевищує 50 млрд грн.

"Зростання заборгованості в енергосистемі привели до скорочення витрат на ремонти та інвестиції в основне обладнання як теплової генерації, так і атомної. Як наслідок, ми спостерігаємо зростання аварійності, і падіння надійності енергопостачання країни. Попри критику з боку регулятора і звинувачення окремих політичних гравців в нестабільній роботі ТЕС цієї зими, ДТЕК як і раніше є опорою енергосистеми України", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

На його думку, вирішити ці системні проблеми може створення професійної команди, застосування кращого європейського досвіду, інтеграція енергосистеми України з ENTSO-E, встановлення ринкових підходів до ціноутворення.

"Інтеграція України в енергетичний ринок Європи дозволить посилити конкуренцію, знизити ціни і підвищити якість послуг, що надаються. При цьому важливо забезпечити моніторинг на рівні уряду виконання плану інтеграції енергосистем України і Європи", - додав Тімченко.

Кінцевий термін виконання всіх заходів щодо синхронізації цих двох енергосистем запланований на 2023 рік. При цьому, паралельній роботі з ENTSO-E буде передувати тестування роботи енергосистеми України в ізольованому режимі протягом 2022 року.

У цей період Україна повинна показати свою здатність забезпечувати надійне енергопостачання без імпорту електроенергії. Тільки за результатами цього тесту буде прийнято рішення про перехід на паралельну роботу енергосистеми України з ENTSO-E.

На думку Максима Тімченка, Україна наблизилася впритул до критичної точки, коли часу на прийняття заходів майже не залишилося. Для того, що енергосистема країни інтегрувалась в європейський енергетичний простір необхідно вже сьогодні вирішити ряд проблемних питань енергоринку:

  • усунути невизначеність в кадровій політиці, створивши професійну команду в профільних державних відомствах;
  • погасити борги ДП "Гарантований покупець", які сьогодні перевищили 24 млрд грн, перед інвесторами ВДЕ;
  • виключити адміністративне втручання з боку регулятора в роботу ринку;
  • проводити послідовну політику щодо лібералізації тарифів, при цьому звертаючи увагу на необхідність проведення виваженої соціальної підтримки споживачів.

Нагадаємо, раніше Максим Тімченко заявив, що криза на ринку електроенергії стала наслідком фундаментальних економічних помилок адміністративного втручання в ціноутворення.

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