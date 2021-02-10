ДТЕК закликає продовжити реформу ринку електроенергії України

За словами Тімченка, поточна криза на ринку електроенергії - це наслідок фундаментальних економічних помилок щодо адміністративного втручання в ціноутворення.

Фінансовий дефіцит галузі з моменту запуску нової моделі ринку у 2019 році вже перевищує 50 млрд грн.

"Зростання заборгованості в енергосистемі привели до скорочення витрат на ремонти та інвестиції в основне обладнання як теплової генерації, так і атомної. Як наслідок, ми спостерігаємо зростання аварійності, і падіння надійності енергопостачання країни. Попри критику з боку регулятора і звинувачення окремих політичних гравців в нестабільній роботі ТЕС цієї зими, ДТЕК як і раніше є опорою енергосистеми України", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

На його думку, вирішити ці системні проблеми може створення професійної команди, застосування кращого європейського досвіду, інтеграція енергосистеми України з ENTSO-E, встановлення ринкових підходів до ціноутворення.

"Інтеграція України в енергетичний ринок Європи дозволить посилити конкуренцію, знизити ціни і підвищити якість послуг, що надаються. При цьому важливо забезпечити моніторинг на рівні уряду виконання плану інтеграції енергосистем України і Європи", - додав Тімченко.

Кінцевий термін виконання всіх заходів щодо синхронізації цих двох енергосистем запланований на 2023 рік. При цьому, паралельній роботі з ENTSO-E буде передувати тестування роботи енергосистеми України в ізольованому режимі протягом 2022 року.

У цей період Україна повинна показати свою здатність забезпечувати надійне енергопостачання без імпорту електроенергії. Тільки за результатами цього тесту буде прийнято рішення про перехід на паралельну роботу енергосистеми України з ENTSO-E.

На думку Максима Тімченка, Україна наблизилася впритул до критичної точки, коли часу на прийняття заходів майже не залишилося. Для того, що енергосистема країни інтегрувалась в європейський енергетичний простір необхідно вже сьогодні вирішити ряд проблемних питань енергоринку: