Криза на енергоринку стала наслідком непродуманої політики з управління галуззю, - Тімченко

"На 1 жовтня 2020 р. у нас було 2,5 млн тонн вугілля і ні у кого не виникало питання, чи буде у нас вугілля взимку або не буде. Тому сталася затримка у виведенні з ремонту атомних енергоблоків. Я думаю вони також стали жертвою цього фінансового хаосу і дисбалансу, який стався на ринку. Тому що ні ми, ні хто-небудь інший з гравців, не мав достатньо грошей для того, щоб провести нормальний повноцінний ремонт для підготовки до зими", - повідомив глава ДТЕК.

Він підкреслив, що через хронічний дефіцит коштів в енергосистемі, збитків генеруючих компаній та боргів перед ними, витрати на підтримку й оновлення основних фондів у 2020 р. скоротилися у 2 рази. Порівнянне зниження фінансування ремонтів спостерігалося і на АЕС.

"Тотальний дефіцит грошей, пов'язаний з дисбалансом на ринку призвів до того, що почалося зниження фінансування ремонтів. Всі гроші витратили на те, щоб заплатити зарплату, купувати вугілля для виробництва електроенергії і природно останньому в цьому списку залишилося проведення ремонтів", - пояснив глава ДТЕК.

Як закономірний результат цього, в осінньо-зимовий період 2020/2021 років спостерігається 4-х кратне зростання аварійності блоків ТЕС.

При цьому, попри зростання аварійності, навантаження на енергоблоки ДТЕК істотно зросло. Взимку 2020-2021 років ТЕС "ДТЕК Енерго" працюють з середньомісячним навантаженням на 50% вище, ніж роком раніше.

"Ми працюємо всім складом обладнання. ДТЕК підхопив потужності Слов'янської станції, яка стоїть, підхопив потужність "Центренерго", де блоки закриті за відсутністю палива. Природно навантаження зросло, природно при відсутності планових ремонтів та інвестицій, ці блоки зупиняються. Ми максимально швидко, як це можливо, ремонтуємо ці блоки. Моя думка, при розумному (державному, - ред.) управлінні, потрібно подякувати тим хлопцям, які відновлюють блоки в 3-4 рази швидше, ніж у звичайному, регламентному режимі", - підсумував глава ДТЕК.