ДТЕК приєднався до ініціативи Зеленської "Бізнес без бар'єрів"

Компанія ДТЕК приєдналася до ініціативи першої леді Олени Зеленської "Бізнес без бар'єрів", яка покликана забезпечити рівні можливості в доступі до роботи, сервісів, послуг для людей з інвалідністю та інших соціальних груп.

Відповідну декларацію від імені ДТЕК підписав генеральний директор компанії Максим Тімченко, передає прес-служба.

"ДТЕК разом з низкою великих державних і приватних компаній підписав декларацію "Бізнес без бар'єрів", яка є ініціативою першої леді Олени Зеленської щодо впровадження і поширення в Україні принципів безбар'єрності. Ми, як соціально відповідальний бізнес, маємо намір активно впроваджувати ці принципи як всередині нашої компанії, так і для наших клієнтів", - сказав Тімченко.



За його словами, в цьому році ДТЕК розпочав реалізацію нової довгострокової стратегії, яка заснована на Цілях сталого розвитку ООН і відповідає принципам ESG (Environmental, Social, Governance).

Генеральний директор ДТЕК підкреслив, що ця стратегія відображає місію бізнесу - працювати в ім'я прогресу і процвітання суспільства.

"В умовах стрімкої трансформації світу роль компаній принципово змінюється, оскільки на них покладається соціальна роль і відповідальність за забезпечення сталого розвитку та вирішення глобальних проблем", - зазначив Тімченко.

Він висловив упевненість, що кожен бізнес сьогодні повинен створювати норми і правила, які забезпечують рівні права та можливості в доступі до роботи, сервісів, послуг для різних соціальних груп, які зазнали на собі вплив обмежень, пов'язаних з інвалідністю, віком, статтю.

Генеральний директор ДТЕК також підкреслив, що компанія вже має значні напрацювання в питаннях впровадження безбар'єрності як для своїх співробітників, так і для клієнтів.

"У нас працює майже три тисячі людей з інвалідністю, ми активно впроваджуємо кращі сервіси для наших клієнтів, щоб наші послуги були максимально доступними, крім того, ми реалізовуємо багато соціальних проектів, в яких також беруть активну участь всі категорії людей. Один з таких - проект популяризації футболу "Давай, грай", коли тисячі дітей займаються футболом, в тому числі й діти з інвалідністю", - сказав М. Тімченко.

Як зазначила перша леді України Олена Зеленська, щодня тисячі українців живуть за бар'єрами: відчувають труднощі в пересуванні, використанні послуг, в роботі й спілкуванні.

"Щоб виправити цю ситуацію я запросила до діалогу представників великих компаній, які вже імплементують кращі безбар'єрні рішення у свої бізнес-процеси. Наша мета - прибрати бар'єри в бізнесі", - сказала вона.

За словами Зеленської, побудова безбар'єрного бізнесу в Україні - це складний, комплексний і системний процес, він залежить як від законодавства і дій держави, так і від компаній і самих людей.

Компанії, які підписали декларацію мають намір використовувати кращі практики впровадження безбар'єрного середовища, щоб створювати можливості для соціального включення для всіх суспільних груп, в тому числі людей з інвалідністю, людей похилого віку, батьків з дітьми до 6 років, жінок та молоді.