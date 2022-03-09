RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ДТЕК надав теробороні портативні засоби зв'язку

Автор: Артем Горовенко

Компанія ДТЕК передала територіальній обороні Львівщини портативні засоби зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

"Компанія передала територіальній обороні Львівщини засоби зв’язку - портативні радіостанції. Це дозволить підтримувати, наскільки можливо, безпеку в містах та селищах Львівської області і охороняти їх в ці складні часи", - йдеться в ньому.

Також енергетики ДТЕК продовжують допомагати людям з укриттям, житлом, харчуванням та медикаментами в інших областях країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК