ДТЕК надав теробороні портативні засоби зв'язку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook .

"Компанія передала територіальній обороні Львівщини засоби зв’язку - портативні радіостанції. Це дозволить підтримувати, наскільки можливо, безпеку в містах та селищах Львівської області і охороняти їх в ці складні часи", - йдеться в ньому.

Також енергетики ДТЕК продовжують допомагати людям з укриттям, житлом, харчуванням та медикаментами в інших областях країни.