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ДТЭК вернул свет в 6 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей

Фото: ДТЭК вернул свет в 6 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

26 ноября специалисты ДТЭК вернули свет в дома 6 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей. Снова со светом более 17 тысяч семей регионов, постоянно страдающих от вражеских ракет и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Постоянные разрушения испытывает инфраструктура электросетей региона. Бахмутское и Авдеевское направления остаются самыми сложными.

"Несмотря на постоянную опасность, специалистам ДТЭК Донецкие электросети в течение суток удалось восстановить электроснабжение 2 населенных пунктов. Снова со светом 16325 семей Донбасса", - отметили в компании.

Под постоянными обстрелами российских кафиров находится также Днепропетровщина. 26 ноября силами ДТЭК Днепровские электросети свет вернули 697 семьям 4 населенных пунктов региона, пострадавших от ударов врага.

Напомним, с октября россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. Были разрушены электростанции и узловые подстанции. 23 ноября россия совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетические объекты Украины.

По официальной информации, по Украине было выпущено 70 ракет, из них 51 были сбиты. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры.

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