ДТЭК вернул свет 4,5 млн семей после обстрелов: где было больше всего работ в августе

Как отметили в энергетической компании, в последний месяц лета враг продолжал атаковать мирные города и села и уничтожать энергоинфраструктуру.

"Несмотря на все вызовы безопасности и сложности военного времени энергетикам ДТЭК удалось полностью или частично вернуть свет жителям более 2,2 тысяч населенных пунктов и восстановить электроснабжение для почти 4,5 млн домов украинцев", - говорится в сообщении.

Где было больше всего отключений света из-за обстрелов

В ДТЭК сообщили, что больше всего обновлений четвертый месяц подряд приходится на Донецкую область - там свет вернули для 2,6 млн домов. В Одесской области электроснабжение восстановили для 1,1 млн семей, а на Днепропетровщине - почти для 569 тысяч.

В Киеве после обстрелов свет вернули 90,1 тыс. домохозяйств, в Киевской области - 38,2 тыс. домохозяйств.