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ДТЭК вернул свет 4,5 млн семей после обстрелов: где было больше всего работ в августе

14:09 01.09.2026 Вт
2 мин
Один из регионов "лидирует" по количеству восстановлений уже четвертый месяц подряд
aimg Сергей Новиков
ДТЭК восстанавливает электросети после атак РФ (фото: dtek.com)

В августе энергетики ДТЭК воccтановили электроснабжение почти 4,5 млн домов в четырех областях и Киеве, которые оставались без света из-за российских обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании ДТЭК.

Как отметили в энергетической компании, в последний месяц лета враг продолжал атаковать мирные города и села и уничтожать энергоинфраструктуру.

"Несмотря на все вызовы безопасности и сложности военного времени энергетикам ДТЭК удалось полностью или частично вернуть свет жителям более 2,2 тысяч населенных пунктов и восстановить электроснабжение для почти 4,5 млн домов украинцев", - говорится в сообщении.

Где было больше всего отключений света из-за обстрелов

В ДТЭК сообщили, что больше всего обновлений четвертый месяц подряд приходится на Донецкую область - там свет вернули для 2,6 млн домов. В Одесской области электроснабжение восстановили для 1,1 млн семей, а на Днепропетровщине - почти для 569 тысяч.

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В Киеве после обстрелов свет вернули 90,1 тыс. домохозяйств, в Киевской области - 38,2 тыс. домохозяйств.

Напомним, в первом полугодии 2026 года операторы систем распределения ДТЭК Рината Ахметова восстановили 240 подстанций, трансформаторных и распределительных пунктов, поврежденных в результате боевых действий в столице, Киевщине, Днепропетровщине, Одесщине и в Донецкой области.

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