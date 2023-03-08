RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ДТЭК, несмотря на войну, инвестировал почти 4 млрд грн в добычу угля в 2022 году

Фото: ДТЭК, несмотря на войну, инвестировал почти 4 млрд грн в добычу угля в 2022 (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

В 2022 году компания ДТЭК инвестировала 3,9 млрд гривен в угледобывающие предприятия для надежной работы тепловых электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева в Facebook.

"Чтобы поддержать устойчивость украинского энергетического фронта в условиях войны, инвестиции компании в угледобывающие предприятия, а иными словами - в поддержку украинской добычи, по итогам прошлого года составили почти 3,9 млрд грн", - написал он.

Салеев добавил, что это позволяет уже сейчас начать подготовку к следующему отопительному сезону, который из-за разрушения энергосистемы несет для украинских энергетиков, ремонтников, шахтеров и машиностроителей немало вызовов.

Напомним, несмотря на войну, шахты ДТЭК в 2022 году сохранили добычу угля на прошлогоднем уровне для обеспечения бесперебойной работы энергосистемы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК