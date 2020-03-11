ДТЕК переміг у двох номінаціях рейтингу якості управління репутацією

ДТЕК отримав нагороди за перші місця відразу у двох номінаціях VI Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією "Репутаційні АКТИВісти": ПЕК - генерація електроенергії та ПЕК - видобуток нафти, газу і вугілля. Про це йдеться в прес-релізі компанії, передає РБК-Україна.

За словами керівника відділу комунікацій "ДТЕК Нафтогаз" Олександра Шевельова, висока оцінка в управлінні репутацією - заслуга всього колективу компанії. До того ж, компанія третій рік поспіль займає лідируючі позиції в рейтингу.

"На корпоративну репутацію впливає безліч факторів. Це економічна ефективність, впровадження інновацій, відповідальний підхід до виробництва, дотримання екологічних норм, проведення соціальних проектів у регіонах присутності, створення гідних умов праці. Ми досягаємо цих цілей завдяки залученню кожного співробітника. І ці фактори не тільки створюють міцну репутацію компанії, але і стають запорукою успіху нашого бізнесу", - зазначив Шевельов.

Водночас, керівник департаменту корпоративних комунікацій "ДТЕК Енерго" Віктор Зінченко відзначає, що з самого початку ДТЕК дотримується принципів партнерства з суспільством і державою.

"Ми розуміємо, що великі проекти успішно реалізуються у відносинах довіри, і це дає поштовх до розвитку міст та регіонів, у яких працюють наші підприємства, а значить і в цілому країни. Понад $10 млрд ДТЕК інвестував у проекти енергетики та сталого розвитку. Ми віримо, що правильне управління репутацією допомагає бізнесу відповідати на найскладніші виклики сучасності та переживати непрості часи", - додав Зінченко.

Зазначимо, що рейтинг якості управління корпоративною репутацією "Репутаційні АКТИВісти" був задуманий як спосіб висловити суспільне визнання компаніям, які досягли високих результатів у цій сфері. Він складається на підставі оцінки діяльності номінантів незалежними експертами за такими критеріями, як репутаційна стабільність, іміджевий капітал та КСВ, медійна активність, інноваційний підхід, якість антикризових комунікацій. У цьому році для участі в рейтингуванні було відібрано понад 700 компаній з 40 галузей, які оцінювали понад 100 експертів.

ДТЕК - найбільший приватний інвестор в енергетику України. Група розвиває бізнес з видобутку природного газу і вугілля, відновлювальної й теплової генерації електроенергії, розподілення електроенергії електромережами, постачання електроенергії клієнтам, впровадження енергоефективних рішень, зарядки електромобілів.

У 2018 році капітальні вкладення ДТЕК склали 20 млрд грн, податкові відрахування - 27 млрд грн. У ДТЕК працюють 80 тис. співробітників. 100% компанії належить SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, компанія ДТЕК вперше в історії України проклала Wi-Fi зв'язок на глибині 500 метрів на шахті "Ювілейна" в Дніпропетровській області.