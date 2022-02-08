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ДТЕК планує збільшити видобуток вугілля до 17,5 мільйонів тонн в 2022 році

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 16:12
ДТЕК планує збільшити видобуток вугілля до 17,5 мільйонів тонн в 2022 році Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В 2022 році компанія "ДТЕК Енерго" планує збільшити видобуток вугілля на 0,5 млн тонн до 17,5 млн тонн для забезпечення потреб теплової генерації

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Попри тимчасовий вимушений імпорт вугілля, спричинений додатковим навантаженням на наші ТЕС, власний видобуток для нас є пріоритетом. Якщо у січні ми імпортували 315 тис. тонн палива, за цей же період наші гірники підняли на-гора понад 1,5 млн тонн власного вугілля. Всього ж у цьому році плануємо наростити обсяги видобутку до 17,5 млн тонн", - йдеться у повідомленні прес-служби.

У ДТЕК нагадали, що на шахтах компанії у 2021 році видобули майже 17 млн тонн вугілля марки "Г".

Як повідомляли ЗМІ, за даними Міненерго у січні на українських шахтах було видобуто понад 2,5 млн тонн вугілля. Державні шахти скоротили видобуток до 330 тис. тонн, на 6% менше передбаченого плану.

Як повідомлялось, компанія "ДТЕК Енерго" інвестувала 28 млрд грн у модернізацію ТЕС. Кошти вклали у проведення 40 капітальних ремонтів основного обладнання ТЕС відповідно до ремонтного графіка Міністерства енергетики.

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