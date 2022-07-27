ДТЕК передав чергову партію гуманітарної допомоги жителям Миколаївської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії в Facebook .

"ДТЕК ВДЕ разом з проектом "Рятуємо життя" продовжують надавати системну підтримку Миколаєву та Миколаївський області в ці важкі для України часи. Наприкінці липня було доставлено тушковане м’ясо, згущене молоко та крупи. Більшу частину партії буде передано малозахищеним верствам населення", - йдеться в ньому.

Зазначається, що в рамках цієї підтримки жителям Миколаївщини було передано майже 4300 банок тушкованого м’яса вагою по 500 грамів кожна, 6000 упаковок згущеного молока, та 6700 пакунків круп.

В компанії підкреслили, що в липні "ДТЕК ВДЕ" та Фонд Ріната Ахметова поставили 4500 харчових наборів до Коблівської та Березанської громад Миколаївської області, а також забезпечили місцеві лікарні медичними препаратами згідно з запитами громад, передавши понад 7000 упаковок ліків зі 114 найменувань.

З початку війни група ДТЕК направила на підтримку ЗСУ, сил територіальної оборони та гуманітарну допомогу понад 500 млн гривень. Кошти були спрямовані на закупівлю засобів захисту для військових, медикаменти та продуктові набори для українців, підтримку вимушених переселенців.

Загалом з початку війни підприємства Ріната Ахметова, його благодійний фонд і ФК "Шахтар" передали на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни громадянам 2,7 млрд грн.