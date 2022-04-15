RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ДТЕК передав 69 тонн вугілля для евакуаційних потягів Укрзалізниці

Фото: ДТЕК передав 69 тонн вугілля для евакуаційних потягів Укрзалізниці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Вугледобувні підприємства "ДТЕК Енерго" передали чергову партія палива для "Укрзалізниці" 69 тонн вугілля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Це паливо необхідне для побутових потреб потягів, які щодня евакуюють українців з небезпечних регіонів", - повідомили в ДТЕК.

Це вже п’ята партія вугілля для залізничників.

Загалом підприємства "ДТЕК Енерго" передали УЗ для цих потреб 345 тонн.

Ще майже 100 тонн компанія надала для потреб громад і соціальних об’єктів.

Нагадаємо, з лютого компанія ДТЕК Ріната Ахметова почала безкоштовно забезпечувати електроенергією військові і медичні заклади у трьох регіонах.

Загалом компанія забезпечила об'єкти критичної інфраструктури безкоштовно електроенергію на суму понад 70 млн грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКУкрзалізниця