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ДТЕК спростував звинучення щодо спроб змінити "правила гри" на ринку електроенергії

Новини » Енергетика     22.06.2020 - 21:39
ДТЕК спростував звинучення щодо спроб змінити "правила гри" на ринку електроенергії
Фото: ДТЕК (dtek.com)

ДТЕК виступає за відкритий публічний діалог всіх учасників ринку

Компанія ДТЕК заперечує звинувачення у спробах компанії одноосібно змінити "правила гри" на ринку електроенергії України.

Про це йдеться в заяві ДТЕК.

"Це частина розгорнутої інформаційної кампанії проти ДПЕК за замовленням прихильників адміністративного втручання у роботу ринку, яке почалося у вересні 2019 року і зробило негативний вплив на всю енергетичну галузь України", - заявляє компанія.

ДТЕК відзначає, що ряд штучних обмежень та адміністративних втручань у роботу енергоринку, призвели до спотворення ринкової конкуренції і як наслідок - масштабної кризи в енергетиці за всю історію незалежної України. При цьому компанія виступила ініціатором відкритого діалогу між усіма учасниками ринку.

"ДТЕК виступає за відкритий публічний діалог всіх учасників ринку для пошуку виходу з системної кризи в галузі. Всі звинувачення на адресу ДТЕК безпідставні і ініційовані противниками європейського курсу України, противниками вільного конкурентного ринку", - підкреслює компанія.

Також в компанії відзначають, що ДТЕК завжди відстоював і буде відстоювати європейський вибір України, ринкові, прозорі і справедливі умови роботи для всіх гравців ринку, єдині правила для всіх.

"ДТЕК вимагає вибачень і залишає за собою право звернутися в суд для захисту репутації, честі і гідності компанії", - резюмували в компанії.

Нагадаємо, раніше у ДТЕК виступили за справедливу трансформацію на шляху до вуглецевої нейтральності.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДТЕКэнергорынок
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