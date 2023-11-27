ДТЭК обновил чат-бот для более оперативного информирования

В чат-ботах операторов системы распределения "ДТЭК Сети" теперь можно подать заявку на отсутствие света и проверить ее статус за несколько секунд. Чат-бот автоматически примет информацию об отсутствии света и предоставит обратную связь о сроках его возвращения после проверки наличия аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "ДТЭК Сети".

Чтобы создать заявку на отсутствие света дома, необходимо выполнить простой алгоритм.

Для тех, кто впервые пользуется чат-ботом:

Зайти в чат-бот оператора системы распределения своего региона в Telegram или Viber. К примеру, "ДТЭК Киевские электросети"

Нажмите "Начать"

Предоставить свой контакт для верификации в системе

Указать номер лицевого счета

Нажать кнопку "Возможные отключения"

Если по адресу не зафиксировано отключение, кликнуть на "Сообщить об отсутствии света"

Проследить по дальнейшим указаниям чат-бота.

Если клиент уже пользовался чат-ботом, это получится гораздо быстрее: нужно лишь нажать на "Возможные отключения" и дальше - "Сообщить об отсутствии света".

Узнать статус выполнения заявки можно нажав "Проверить статус заявки".

За одним телефонным номером может быть закреплено несколько адресов. Но по каждому адресу может быть создана только одна активная заявка.

Раньше, чтобы сообщить об отсутствии света оператору системы распределения, клиенту нужно было тратить время на звонки в колл-центр, переписку со специалистом на странице компании в Facebook или авторизацию в личном кабинете.

В "ДТЭК Сети" отмечают, что планируют перевести максимальное количество услуг и сервисов в онлайн, чтобы клиенты могли прозрачно и удобно решить любой вопрос, затрачивая минимальное количество времени.