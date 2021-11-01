ДТЕК у жовтні збільшив постачання вугілля на ТЕС на 17%, - Міненерго

У жовтні обсяг постачання вугілля на ТЕС збільшився на 20% до 1,6 млн тонн, основне зростання забезпечили постачання на ТЕС компанії "ДТЕК Енерго" - 17%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики про постачання вугілля на ТЕС за жовтень 2021 року та жовтень 2020 року.

У жовтні 2021 року на українські ТЕС надійшло 1,36 млн. тонн вугілля українського видобутку та 235 тис.тонн імпортного вугілля. На станції ДПЕК було поставлено 1,2 млн. тонн, на державні ТЕС - 292 тис. тонн, на Слов'янську ТЕС компанії "Донбасенерго" - 105 тис. тонн.

