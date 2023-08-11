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"ДТЭК Одесские электросети" подверглась информационной атаке

Фото: "ДТЭК Одесские электросети" подверглась информационной атаке (flickr)
Автор: Сергей Новиков

Компания "ДТЭК Одесские электросети" заявляет об информационной атаке против компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании Дмитрия Григорьева в Facebook.

"На компанию ДТЭК Одесские электрические сети осуществляется информационная атака. Вероятнее всего за ней стоит враг. В СМИ распространяются материалы о якобы выводе денег компанией за границу. Качество этого информационного нападения просто ничтожно", - написал он.

Григорьев подчеркнул, что с первых дней войны существует запрет Национального банка Украины на любые финансовые платежи в сторону иностранных компаний.

"Поэтому даже технически невозможно осуществлять какой-то "вывод". Мы являемся ОСР - то есть оператором сетей. Эта деятельность не просто регулируется государством, мы согласовываем все свои расходы из-за утверждения структуры тарифа у Регулятора", - пояснил он.

Также он добавил, что такими информационными атаками враг начал готовиться к энергетическому террору зимой.

"Реальные дела всегда красноречивее. А они такие: ДТЭК Одесские электросети уже отремонтировали 1,3 тысячи километров воздушных линий, заменили 783 опоры, выполнили капитальный ремонт 468 трансформаторных распределительных подстанций и 48 трансформаторных подстанций высоковольтных сетей. Мы обновили 705 деревьев и кустарников 1,2 тысяч километров трасс воздушных линий электропередачи", - написал он.

Григорьев добавил, что на эти работы компания уже направила 546,8 млн грн инвестиционной и ремонтной программы из 1,3 млрд запланированных в 2023 году.

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