ДТЭК возглавил рейтинг компаний с наибольшим репутационным капиталом

Отмечается, что редакции издания "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и бизнес-портала delo.ua вместе с экспертным жюри определили 50 компаний с наибольшим репутационным капиталом по итогам их деятельности в течение 2025 года.

"Победителем репутационного рейтинга стала компания ДТЭК. Подавляющее большинство членов жюри оценило ее репутацию 9 баллами. Самые высокие оценки от жюри победитель получил прежде всего за высокий уровень корпоративных коммуникаций с инвесторами и партнерами в энергетической отрасли (то есть IR), а также за приемлемые репутационные риски и качественный PR", - отметили в рейтинге.

При этом отмечается, что ДТЭК является лидером украинской энергетики и крупнейшим частным инвестором в отрасли.