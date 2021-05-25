ДТЕК та Миколаївська область уклали меморандум про будівництво вітроелектростанції

Зазначається, що мета меморандуму - зміцнення співпраці між владою та бізнесом, аналіз найбільш актуальних питань соціально-економічного розвитку Миколаївської області, а також реалізація програм екологічного і соціального партнерства в регіоні.

"Цим Меморандумом ми підтверджуємо прагнення об’єднати зусилля місцевих органів державної влади, місцевого самоврядування та соціально відповідального бізнесу з метою побудови ефективного діалогу. В першу чергу для розвитку Миколаївської області і покращення життя громади. Адже поява нового інвестора - це забезпечення додаткових податкових надходжень до бюджету та створення додаткових робочих місць, що сприятиме більш комфортному рівню життя у громаді", - зазначив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Залучення інвестицій та поява нових масштабних проєктів є головними важелями розвитку регіону. Один з напрямів нашої співпраці з ДТЕК - соціальне партнерство на територіях майбутньої вітростанції - у Коблівській і Березанській об’єднаних територіальних громадах. Першочергові соціальні проєкти, що будуть реалізовані, стосуються реконструкції системи опалення і газопостачання Березанської центральної районної лікарні, ремонту фельдшерського пункту в селі Анатолівка та реконструкції систем водопостачання в селах Краснопілля і Анатолівка", - наголосила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

Тилігульська ВЕС почне генерацію електроенергії вже у 2022 році. В регіоні буде створено кілька сотень тимчасових і десятки постійних робочих місць.

"Меморандум про співпрацю і будівництво нових потужностей Тилігульської ВЕС створює нові можливості для регіонального розвитку, оздоровлення економічного та соціального середовища. На національному та європейському рівні цей проєкт – крок до зменшення екологічного навантаження та внесок у виконання Україною зобов’язань щодо боротьби з глобальною зміною клімату", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.