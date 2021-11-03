"ДТЕК Нафтогаз" запровадив інтегровану систему цифрових двійників родовищ

"ДТЕК Нафтогаз" впровадив єдину в Україні інтегровану систему цифрових двійників родовищ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.
Рішення розроблено та впроваджено в рамках програми MODUS з цифрової трансформації ДТЕК.
Воно включає гідродинамічну модель, модель багатофазного руху флюїду по стовбуру свердловини, модель наземної мережі зі збирання та підготовки вуглеводневої продукції.
У компанії пояснили, що раніше всі моделі використовувалися окремо, а порівняння та інтерпретація даних проводилося вручну.
Тепер у нафтогазового бізнесу ДТЕК з'явилася можливість віртуально моделювати будь-які процеси на родовищі та одразу отримувати дані щодо зміни параметрів у будь-якій точці системи, що об'єднує підземну та надземну частини.
"Це дозволяє компанії оптимізувати розробку родовища, продовжуючи термін його життя, а також моделювати всі об'єкти ще на етапі їх проектування та, за необхідності, вносити коригування до проектів", - впевнені у ДТЕК.
Генеральний директор "ДТЕК Нафтогаз" Ігор Щуров наголосив, що цифровізація є найважливішим аспектом технологічної еволюції бізнесу.
"У впровадження цифрових технологій ми інвестували понад 300 млн грн. Система цифрових двійників дозволить нам не тільки оптимізувати розробку родовищ і підвищити ефективність роботи, а й ще вище підніме наші стандарти безпеки та екологічності", - розповів він.
Як повідомлялось, компанія "ДТЕК Нафтогаз" в першому півріччі 2021 року збільшила видобуток природного газу на 10% і поліпшила фінансові показники на тлі зростання світових цін.