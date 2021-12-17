ДТЕК спрямовує всі доступні кошти на імпорт додаткових об'ємів вугілля, - Шевельов

"Станом на 1 жовтня ДТЕК вже законтрактував істотну частину необхідного вугілля, у тому числі було сплачено аванс у розмірі близько 45 млн доларів, а в 4 кварталі цього року компанія додатково заплатила близько 74 млн доларів, що більше ніж підсумковий баланс коштів станом на 1 жовтня", - повідомив він.

Загалом за третій та четвертий квартал компанія направила 120 млн доларів на імпортне вугілля для забезпечення ТЕС у період ОЗП.

Дефіцит вугілля, за його словами, виник через те, що в травні-липні 2021 року генеруючі компанії не мали грошей на закупівлю палива через аномально низькі ціни на електроенергію.

"Немаловажний фактор, який другий рік поспіль негативно впливає на підготовку до опалювального сезону - це імпорт електроенергії за демпінговими цінами. Ось тільки вчора на тлі новин про можливе поновлення імпорту з Білорусі ціна електроенергії на РДВ впала на 13%. Загалом імпорт електроенергії з Росії та Білорусі лише за період із січня по червень 2021 року відібрав у вітчизняних генеруючих компаній майже мільярд гривень, чого за тодішніми цінами вистачило б на закупівлю 350 тис. тонн вугілля. Саме стільки наразі не вистачає для забезпечення мінімально гарантованих запасів”, - заявив представник ДТЕК.