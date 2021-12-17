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ДТЕК спрямовує всі доступні кошти на імпорт додаткових об'ємів вугілля, - Шевельов

Автор: Наталія Гурковська

Компанія ДТЕК усі доступні кошти спрямовує на імпорт додаткових обсягів вугілля для проходження осінньо-зимового періоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву менеджера зі стратегічних комунікацій ДТЕК Олександра Шевельова.

"Станом на 1 жовтня ДТЕК вже законтрактував істотну частину необхідного вугілля, у тому числі було сплачено аванс у розмірі близько 45 млн доларів, а в 4 кварталі цього року компанія додатково заплатила близько 74 млн доларів, що більше ніж підсумковий баланс коштів станом на 1 жовтня", - повідомив він.

Загалом за третій та четвертий квартал компанія направила 120 млн доларів на імпортне вугілля для забезпечення ТЕС у період ОЗП.

Дефіцит вугілля, за його словами, виник через те, що в травні-липні 2021 року генеруючі компанії не мали грошей на закупівлю палива через аномально низькі ціни на електроенергію.

"Немаловажний фактор, який другий рік поспіль негативно впливає на підготовку до опалювального сезону - це імпорт електроенергії за демпінговими цінами. Ось тільки вчора на тлі новин про можливе поновлення імпорту з Білорусі ціна електроенергії на РДВ впала на 13%. Загалом імпорт електроенергії з Росії та Білорусі лише за період із січня по червень 2021 року відібрав у вітчизняних генеруючих компаній майже мільярд гривень, чого за тодішніми цінами вистачило б на закупівлю 350 тис. тонн вугілля. Саме стільки наразі не вистачає для забезпечення мінімально гарантованих запасів”, - заявив представник ДТЕК.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК законтрактував 8 суден з вугіллям із США та Колумбії, загальним обсягом майже 545 тис. тонн.

У листопаді компанія імпортувала 100 тис. тонн вугілля, а за три місяці - 455 тис. тонн. Загалом законтрактовано понад 1 млн тонн імпортного палива.

У грудні запаси вугілля на ТЕС ДТЕК Енерго зросли на 35%, тоді як державні ТЕС запаси впали на 15%.

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ДТЕК