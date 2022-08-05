ДТЕК направив на підтримку ЗСУ та гуманітарні цілі 527 млн гривень

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну направила на підтримку ЗСУ, сил територіальної оборони та гуманітарну допомогу населенню 527 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Серед пріоритетних напрямків допомоги - закупівля засобів захисту для військових, медикаменти та продуктові набори, підтримка вимушених переселенців, а також безкоштовне надання електроенергії медичним та військовим закладам", - повідомили в компанії.

Зокрема ДТЕК уже передав Збройним силам України і силам територіальної оборони 175 автомобілів з власного автопарку. Також українські захисники отримали від компанії автомобільне паливо та газовий конденсат, електрогенератори, рації, планшети, дрони, бронежилети, кровоспинні турнікети та решту всього необхідного.

"З першого дня війни ДТЕК забезпечує військових, лікарні та заклади критичної інфраструктури у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях безкоштовною електроенергією. Загальна вартість цієї електроенергії вже складає 178 млн грн. Наразі безкоштовною електроенергією забезпечені понад 100 військових закладів та закладів охорони здоров’я", - повідомили в компанії.

В ДТЕК наголосили, що тісно співпрацюють з владою та органами місцевого самоврядування, щоб максимально ефективно надавати допомогу захисникам України та місцевим громадам.

"Я переконаний, що подолати ворога можна лише спільними зусиллями всієї країни. Тому з першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну, ДТЕК та її акціонер Рінат Ахметов надають всебічну допомогу нашим захисникам та постраждалим від війни людям. Ми будемо підтримувати військових та населення, допоки останній окупант не покине територію України", - цитує прес-служба слова генерального директора ДТЕК Максима Тімченка.

Як повідомлялося, загалом з початку війни підприємства Ріната Ахметова, його благодійний фонд і ФК "Шахтар" передали на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни громадянам 3 млрд грн.

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