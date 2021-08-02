ДТЕК починає скаутинг інноваційних рішень в Великобританії з компанією Blue Lake

За підтримки британського партнера компанія планує вибудовувати стійкі партнерські відносини між українською і британської інноваційними екосистемами.

"Мета нашого партнерства - виявляти міжнародні тренди розвитку інноваційних технологій і бізнес-моделей на ранньому етапі і допомагати команді Innovation DTEK впроваджувати їх в бізнес. Ми впевнені, що результатом нашої спільної роботи стануть успішні пілотні проекти, які в черговий раз доведуть лідерство ДТЕК в інноваційній екосистемі України", - цитує прес-служба слова Девід Гільгур, партнера Blue Lake.

За словами директора з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе, мета скаутингу полягає в пошуку інноваційних рішень, спрямованих на підвищення рівня безпеки, екологічності виробництв і ефективності бізнесу. Він підкреслив, що рішення повинні відповідати Цілям сталого розвитку ООН і принципам ESG (Environment, Social, Governance), яких дотримується компанія.

"Ми будемо фокусуватися на нових експоненційних і проривних технологіях, які ще не з'явилися в Україні. Реалізація цього проекту сприятиме формуванню культури відкритих інновацій для сталого розвитку бізнесу ДТЕК. Вивчення кращих світових практик, обмін досвідом, залучення міжнародної експертизи допоможе посилити прийняття і проникнення нових підходів в інноваційну екосистему для трансформації українського енергетичного сектора", - поділився Емануеле Вольпе.

За його словами, за допомогою цього проекту ДТЕК буде впроваджувати перспективні інноваційні рішення на українському ринку, а також служити "вікном" для українських стартапів в найрозвинутішу міжнародну інноваційну екосистему Європи.

Він додав, що ДТЕК розвиває мережу партнерств як в Україні, так і за її межами, і є активним індустріальним партнером в міжнародній інноваційної екосистемі.

Директор з інновацій повідомив, що шукати будуть в першу чергу рішення для декарбонізації, зберігання енергії, виробництва вуглецево-нейтрального водню і компонентів водневих систем, а також рішення для гнучкості мережі і управління енергоспоживанням. Кращі інноваційні рішення будуть пілотувати в бізнесі з метою подальшого масштабування.