ДТЕК починає оголошувати переможців конкурсу "Громада своїми руками"

Компанія ДТЕК завершила реалізацію конкурсу грантів "Громада своїми руками" на 2021 рік і в період з липня по вересень буде оголошувати проєкти переможців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу підприємства.

Згідно повідомленню, у 2021 році участь у конкурсі взяли 32 громади 11 областей України. Компанія отримала 667 конкурсних заявок, з яких конкурсна комісія проекту у кожній окремій громаді обирає і оголошує переможців. Волонтери, які ініціювали проект, отримують фінансовий грант від компанії на його реалізацію.

Серед переможців - ініціативи у соціальній сфері, екології і енергоспоживанні, охороні здоров’я, спорті, благоустрою міст і селищ, а також співпраці між громадами.

У 2021 році особливий акцент конкурс робить на створення безбар'єрного середовища, на інклюзивності в широкому сенсі. Проєкт "Громада своїми руками" трансформувався після приєднання компанії ДТЕК до ініціативи першої леді "Бізнес без бар’єрів". Принципи безбар’єрності стали частиною 60% програм та ініціатив, які направляли громади і волонтери на конкурс.

"Наша ініціатива дає стимул до розвитку міст і регіонів, де працюють підприємства групи ДТЕК. Завдяки конкурсу «Громада своїми руками» ми допомагаємо волонтерам, які прагнуть покращити життя у своїх громадах", - зазначила директорка з персоналу, соціального розвитку та екології ДТЕК Олена Семич.

Вона також додала, що проєкт базується на принципах ESG і відповідає цілям сталого розвитку ООН. Він привертає громаду до вирішення проблем на своїй території: допомагає створювати ефективну і сучасну інфраструктуру, сприяє інноваціям в освіті та охороні здоров'я, просуває енергоефективність та принципи безбар’єності і інклюзивності.

"Громада своїми руками" - це важливий соціальний проект ДТЕК, який допомагає зокрема і бізнесу відчувати себе корпоративним громадянином, в партнерстві з громадами упорядковувати суспільні простори, реалізовувати культурні та соціальні ініціативи, створювати комфортне середовище для життя.