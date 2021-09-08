ДТЕК почав імпорт вугілля з Казахстану

"Уже на цьому тижні в Україну повинен зайти перший склад з вугіллям з Казахстану. Перша поставка з цієї країни очікується в обсязі близько 4 тис. тонн", - повідомив Салеєв під час панельної дискусії Energy Club.

Він уточнив, що для забезпечення стабільності української енергосистеми компанія, в першу чергу, використовує вугілля українського видобутку, проте вже уклала імпортні контракти на поставку додаткових обсягів з Польщі, США і тепер Казахстану.

"Ми вже зараз робимо все можливе, щоб наша країна могла спокійно пройти опалювальний сезон, і в українців взимку були і світло, і тепло. Для забезпечення стабільності української енергосистеми ми, в першу чергу, використовуємо вугілля українського видобутку. Але також додатково і першими серед компаній почали його завчасний імпорт з Польщі, США, Казахстану", - додав Салєєв.

Глава "ДТЕК Енерго" повідомив, що запаси вугілля на складах ТЕС ДТЕК ростуть і станом на 7 вересня склали 623 тис. тонн.

Він також підкреслив, що для стабільного проходження опалювального сезону необхідно, перш за все, стабільна ситуація з тарифоутворенням, а також погашення боргів на балансуючому ринку. Тільки борги "Укренерго" перед генераціями "ДТЕК Енерго" складають 1,9 млрд грн, перед усіма учасниками ринку - близько 11 млрд грн.