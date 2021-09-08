ДТЕК почав імпорт вугілля з Казахстану

"ДТЕК Енерго" очікує першу партію вугілля з Казахстану до кінця цього тижня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора компанії Ільдара Салєєва.
"Уже на цьому тижні в Україну повинен зайти перший склад з вугіллям з Казахстану. Перша поставка з цієї країни очікується в обсязі близько 4 тис. тонн", - повідомив Салеєв під час панельної дискусії Energy Club.
Він уточнив, що для забезпечення стабільності української енергосистеми компанія, в першу чергу, використовує вугілля українського видобутку, проте вже уклала імпортні контракти на поставку додаткових обсягів з Польщі, США і тепер Казахстану.
"Ми вже зараз робимо все можливе, щоб наша країна могла спокійно пройти опалювальний сезон, і в українців взимку були і світло, і тепло. Для забезпечення стабільності української енергосистеми ми, в першу чергу, використовуємо вугілля українського видобутку. Але також додатково і першими серед компаній почали його завчасний імпорт з Польщі, США, Казахстану", - додав Салєєв.
Глава "ДТЕК Енерго" повідомив, що запаси вугілля на складах ТЕС ДТЕК ростуть і станом на 7 вересня склали 623 тис. тонн.
Він також підкреслив, що для стабільного проходження опалювального сезону необхідно, перш за все, стабільна ситуація з тарифоутворенням, а також погашення боргів на балансуючому ринку. Тільки борги "Укренерго" перед генераціями "ДТЕК Енерго" складають 1,9 млрд грн, перед усіма учасниками ринку - близько 11 млрд грн.
Нагадаємо, в серпні ДТЕК Енерго підписав угоду на поставку 320 тис. тонн вугілля з Польщі (з вугледобувного підприємства Bogdanka). Контракт розрахований на серпень 2021 - січень 2022. З цієї партії вже імпортовано 40 тис. тонн, всього в вересні очікується - 60 тис. тонн.
Пізніше компанія уклала ще один контракт на поставку з польської шахти Zakład Górniczy Brzeszcze. Перша партія обсягом 2,2 тис. тонн вже надійшла в Україну. Очікується, що у вересні на ТЕС компанії надійде 20 тис. тонн в рамках цього контракту.
Також ДТЕК Енерго спільно з "Центренерго" погодив з американською компанією поставку 75 тис. тонн вугілля. Судно з паливом прибуде в Україну в найближчі місяці.