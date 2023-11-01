ДТЭК модернизировал 5 энергообъектов для наиболее энергодефицитных районов в Киевской области

По данным компании, обновление оборудования помогло энергетикам повысить надежность электроснабжения жителей и ряда социально важных объектов в этих районах.

В частности, на пяти объектах Киевской области энергетики ДТЭК заменили электрооборудование более мощным. Построили новые линии, обновили силовые трансформаторы, исчерпавшие срок эксплуатации и морально и физически устаревшие или разрушенные в результате боевых действий.

Модернизацию энергообъектов провели на средства инвестиционной программы компании. Общий объем инвестиций в обновление составил почти 295 миллионов гривен.

"Несмотря на войну, "ДТЭК Сети" продолжает создавать инфраструктуру для восстановления Украины и восстановления экономики. Эти работы направлены на то, чтобы повысить устойчивость энергетической инфраструктуры. Благодаря строительству новых линий и модернизированным подстанциям, накануне зимы, мы снизили аварийные риски и повысили надежность работы электросети10 кВ, питающего всю Киевскую область и в частности, энергодефицитных районах", - подчеркнул Виталий Шайда, генеральный директор компании.

В Обуховском энергоузле было построено и реконструировано четыре линии среднего и высокого напряжения, что обеспечило надежное электроснабжение более 11,5 тыс. жилых домов и учреждений.

В Бучанском и Броварском районах была завершена реконструкция двух высоковольтных подстанций. Они нуждались в модернизации из-за растущего спроса на новые электрические мощности и повреждения в результате боевых действий.

Реконструированные подстанции обеспечивают надежное энергопитание домов и критической инфраструктуры.