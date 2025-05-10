ДТЭК Сети получили сертификат соответствия международным экологическим стандартам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"Операторы системы распределения ДТЭК Сети в 2024 году успешно прошли международную сертификацию на соответствие стандарту ISO 14001. Это означает, что предприятия снижают воздействие на окружающую среду, продолжают совершенствовать свои экологические процессы и экономят природные ресурсы несмотря на войну", - говорится в нем.

Отмечается, что сертификационные и надзорные проверки состоялись в ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Киевские региональные электросети, ДТЭК Одесские электросети и ДТЭК Донецкие электросети. Аудиторы TÜV AUSTRIA CERT GMBH (Австрия) и G-Certi (Южная Корея) высоко оценили эффективность экологического менеджмента, в частности уменьшение объемов отходов, экономное использование ресурсов и системное экопросвещение.

Среди инициатив, которые получили наивысшую оценку, - система сбора и сортировки отходов, участие в международных экологических кампаниях, а также эколого-просветительский проект #Лелеченьки, направленный на сохранение популяции белых аистов и повышение надежности электроснабжения. Благодаря этой инициативе количество птиц выросло более чем на 20 тысяч.

"Сертификация ОСР - это подтверждение нашей ответственности перед клиентами, партнерами и государством. Мы демонстрируем, что прозрачность, соответствие международным требованиям и экологическая устойчивость являются нашими приоритетами даже в самые сложные времена", - отметила генеральный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко.

ОСР ДТЭК Сети внедряют экологические стандарты ISO 14001 уже более 10 лет - каждый из операторов ежегодно проходит независимый аудит, подтверждая постоянное совершенствование подходов к сохранению природы и устойчивому развитию.