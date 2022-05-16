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ДТЕК ліквідував наслідки ракетних обстрілів електромереж в Одеській області

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Понеділок 16 травня 2022 18:03
ДТЕК ліквідував наслідки ракетних обстрілів електромереж в Одеській області Фото: ДТЕК ліквідував наслідки ракетних обстрілів електромереж в Одеській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Енергетики компанії ДТЕК ліквідували наслідки ракетних обстрілів по електромережам в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"Що стосується територій, де менша інтенсивність бойових дій - це Одеса, де теж працюють енергетики нашої компанії, то тут ми заживили знеструмлену на тому тижні частину області. Це 7 тисяч споживачів. Вони вчора отримали світло. Дякую енергетикам, які все це полагодили", - сказав він.

Сахарук додав, що через активні бойові дії на Донеччині зберігається складна ситуація і пошкодження навіть доходять до таких міст як Добропілля, Бахмут, Краматорськ, де раніше електропостачання було відносно стабільним.

Він підкреслив, що наразі без світла залишаються понад 200 населених пунктів Донецької області.

Також Сахарук додав, що роботи з повернення світла на Київщині знаходяться на фінальній стадії, за останній тиждень світло повернули ще у 6 тис. будинків.

"День-два, я думаю, і ми завершимо відновлення. І в принципі, Київська область вже далі буде працювати лише над тим, щоб підіймати надійність", - підсумував він.

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ДТЕК Одеса
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