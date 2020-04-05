"ДТЕК Київські електромережі" повернув світло в центрі Києва після аварії

Співробітники "ДТЕК Київські електромережі" в короткі терміни ліквідували складну аварію, що сталася в кабельному колекторі на вулиці Хрещатик. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що станом на 10.45 енергетики повернули світло у 69 будинків з 80 знеструмлених, станом на 12.58 - світло було поновлене у всіх будівлях.

"ДТЕК Київські електромережі" повернув клієнтам світло - рекордно швидко. В середньому на ліквідацію аварії на 1 лінії енергетики витрачають 1-2 години. Ця аварія в колекторній зачепила 17 ліній. Нам вдалося під'єднати більшість споживачів до резервного живлення і повернути в їх домівки світло всього за 3 години", - повідомив генеральний директор "ДТЕК Київські електромережі" Маріс Куніцкіс.

Він також додав, що лінії, пошкоджені через аварію живлять велику кількість клієнтів першої та другої категорії - споживачів, яким гарантовано безперебійне постачання електроенергії. Роботу ускладнювало також те, що пожежа поширювалась швидко й енергетики вимушені були постійно відключати нові кабелі з різних підстанцій.

Наразі "ДТЕК Київські електромережі" відновив електропостачання 80 будівель, знеструмлених в результаті загоряння в колекторі, який експлуатується міськими комунальними службами. Всі вони були заживлені від резервних джерел живлення. До дизельних генераторів "ДТЕК Київські електромережі" також під'єднали будівлі ТРК "Київ", готель "Дніпро" та ТРЦ "Глобус", 2 будинки за адресою вул. Грушевського 4а і 4б.

Додається, що енергетики зможуть приступити до обстеження та аварійно-відновлювальних робіт на постраждалих від пожежі кабельних лініях після того, як закінчаться основні роботи по ліквідації пожежі та вивітрювання підземного приміщення.

Раніше повідомлялось, що за час карантину "ДТЕК Мережі" ліквідували понад 4000 аварій і повернули електропостачання в будинки понад 300 тисяч українців.