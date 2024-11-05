ДТЭК инвестировал более 2,6 млрд грн в ремонты и восстановление ТЭС после обстрелов
С начала 2024 года компания ДТЭК инвестировала более 2,6 млрд грн собственных средств в ремонт и восстановление поврежденных в результате российских обстрелов теплоэлектростанций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
Отмечается, что, несмотря на начало отопительного сезона, энергетики ДТЭК продолжают восстанавливать ТЭС, которые были повреждены в результате вражеских атак.
Для этого за десять месяцев этого года компания инвестировала в ремонт на восстановление тепловой генерации около 2,6 млрд грн.
"То, что пережила украинская энергосистема за два с половиной года войны, не переживала ни одна энергосистема мира. В эпицентре массированных атак россии и тепловая генерация, 90% которой разрушены или повреждены. Но украинские энергетики приняли и этот вызов, днем и ночью усиленно работая, чтобы восстанавливать как можно больше мощностей. И делать это настолько быстро, насколько это возможно", - рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.
По итогам этого года инвестиции компании в ремонты и возобновление ТЭС ожидаются на уровне 3,8 млрд. грн.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова были атакованы врагом почти в 190 раз.
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