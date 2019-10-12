ДТЕК: інформація про зловживання в Бурштинському енергоострові недостовірна

Інформація Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) про зловживання в Бурштинському енергоострові недостовірна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії ДТЕК.

ДТЕК також наполягає на об'єктивному розслідуванні із залученням європейських експертів.

"11 жовтня на сайті НКРЕКП була опублікована інформація про нібито порушення конкуренції компанією ДТЕК Західенерго. Компанія ДТЕК вважає озвучені Регулятором звинувачення безпідставними. Компанія діє виключно в рамках закону", - йдеться в заяві.

ДТЕК вимагає від регулятора оприлюднити моніторинг ринку, на який вони посилаються. Крім того, компанія вимагає залучити до оцінки ситуації в Бурштинському енергоострові незалежних європейських експертів.

"Ми готові до діалогу з усіма зацікавленими сторонами. Також ми вітаємо звернення до словацького регулятора. Вважаємо необхідним для НКРЕКП також звернутися до румунського та угорського регуляторів для об'єктивної оцінки поведінки всіх учасників аукціонів на доступ до міждержавного перетину у Бурштинському острові", - підкреслили в компанії.