ДТЭК импортирует газ для энергобезопасности Украины
Европейское трейдинговое подразделение ДТЭК - D.Trading осуществило продажу импортируемого природного газа государственной компании "Нафтогаз Украины" на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ) для усиления энергетической безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение D.Trading.
Отмечается, что импорт нужен для стабильного газоснабжения на случай возможных кризисов, в частности после прекращения транзита газа по территории Украины.
Поставка газа запланирована на январь 2025 года. В то же время в перспективе возможны дополнительные импортные поставки.
"Это соглашение - важный вклад в стабильное прохождение отопительного сезона. Вместе с доставкой сжиженного газа из США, поставки импортируемого газа - это еще один шаг в нашей совместной работе над укреплением энергетической независимости Украины", - сказал генеральный директор D.Trading Дмитрий Сахарук.
Напомним, на прошлой неделе ДТЭК Рината Ахметова получил первую партию сжиженного газа из США.
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