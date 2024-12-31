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ДТЭК импортирует газ для энергобезопасности Украины

Вторник 31 декабря 2024 16:00
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ДТЭК импортирует газ для энергобезопасности Украины Фото: ДТЭК импортирует газ для энергобезопасности Украины (пресс-служба компании)
Автор: Юлия Бойко

Европейское трейдинговое подразделение ДТЭК - D.Trading осуществило продажу импортируемого природного газа государственной компании "Нафтогаз Украины" на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ) для усиления энергетической безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение D.Trading.

Отмечается, что импорт нужен для стабильного газоснабжения на случай возможных кризисов, в частности после прекращения транзита газа по территории Украины.

Поставка газа запланирована на январь 2025 года. В то же время в перспективе возможны дополнительные импортные поставки.

"Это соглашение - важный вклад в стабильное прохождение отопительного сезона. Вместе с доставкой сжиженного газа из США, поставки импортируемого газа - это еще один шаг в нашей совместной работе над укреплением энергетической независимости Украины", - сказал генеральный директор D.Trading Дмитрий Сахарук.

Напомним, на прошлой неделе ДТЭК Рината Ахметова получил первую партию сжиженного газа из США.

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