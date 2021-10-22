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ДТЕК імпортував 278 тис. тонн вугілля в рамках підготовки до зими

Автор: Наталія Гурковська

Компанія ДТЕК в вересні-жовтні імпортувала вже 278 тис. т вугілля для роботи ТЕС в осінньо-зимовий період.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Газове вугілля передбачене в рамках укладених контрактів на поставки з Польщі (340 тис. тонн) та Казахстану. В найближчі місяці очікуються поставки законтрактованого нещодавно газового вугілля із США, загальним обсягом 225 тис. т. Також компанія повністю забезпечує потреби антрацитових блоків Луганської та Криворізької ТЕС необхідною кількістю палива", - повідомили в компанії.

Компанія також веде переговори про додаткові обсяги імпортного вугілля.
Станом на 21 жовтня на складах ТЕС "ДТЕК Енерго" знаходиться 492 тис. тонн вугілля.

На коливання обсягів складів вугілля у вересні-жовтні вплинуло різке похолодання та підвищене навантаження на ТЕС "ДТЕК Енерго" в останню декаду минулого місяця, а також нещодавнє екстрене відвантаження майже 50 тис. тонн палива для покриття його дефіциту на генераціях ПАТ "Центренерго" та ПАТ "Донбасэнерго".

Як повідомлялось, компанія "ДТЕК Енерго" заключила контракти на поставку в Україну 565 тис. тонн вугілля з США, Польщі і Казахстану.

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ДТЕК