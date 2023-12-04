ДТЭК и Vestas построят крупнейшую ветровую электростанцию за 0,5 млрд евро

"Меморандум о взаимопонимании между ДТЭК и Vestas, ведущим мировым производителем ветровых турбин, предусматривает, что датская компания поставит ветровые турбины в Украину для строительства второй очереди Тилигульской ВЭС", - говорится в нем.

Подписание состоялось в присутствии еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон и министра энергетики Украины Германа Галущенко.

II очередь ВЭС будет состоять из 64 ветротурбин (по 6 МВт) с общей мощностью 384 МВт.

Финально I и II очереди ДТЭК Тилигульской ВЭС будут иметь мощность 500 МВт (83 ветротурбины). Станция будет способна производить около 1,7 ТВт-ч электроэнергии ежегодно. Этого достаточно для нужд 900 тыс. домохозяйств. Ожидается, что проект позволит сократить выбросы СО2 ежегодно на 1,7 млн. тонн.

ДТЭК готов начать строительство второй очереди ВЭС во 2 квартале 2024 года, а закончить строительство в конце 2025 года. Постепенное подключение к сети смонтированных ветротурбин можно ожидать с конца 2024 года.

Инвестиции во вторую очередь Тилигульской ВЭС составят 450 млн. евро и будут профинансированы за счет средств компании, а также передовых западных банков под государственные гарантии.

Проект ВЭС соответствует концепции развития в Украине распределенной генерации, поддержанной президентом Владимиром Зеленским.

Как отмечается в сообщении, проект Тилигульской ВЭС разработан в соответствии с утвержденной акционером ДТЭК Ринатом Ахметовым долгосрочной стратегией компании по достижению нейтральности углерода и интеграции в единый рынок стран Европейского Союза.

Это еще одно свидетельство высокого доверия западных инвесторов к группе ДТЭК, которая неоднократно подтверждала репутацию ответственного партнера. Мы верим в победу Украины и не ждем окончания войны, чтобы привлекать собственный и западный капитал в создание новой инфраструктуры. укрепить энергетическую безопасность страны и сделает Украину региональным лидером декарбонизации и энергетическим хабом Европы", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Напомним, ДТЭК во время войны построил и запустил в работу первую очередь Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт в Николаевской области. Это первая в мире ветроэлектростанция, построенная во время войны.