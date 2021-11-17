ДТЕК готує позови до міжнародних судів через блокування виплат за європейськими "зеленими" кредитами

"ДТЕК ВІЕ вимагає від ДП "Гарантований покупець", АТ "Ощадбанк", Кабінету Міністрів України, а також Офісу президента забезпечити якнайшвидшу виплату заборгованості перед компанією. Подальші затримки будуть розцінюватися як посилення політичного та фінансового тиску на бізнес. ДТЕК веде підготовку до юридичного захисту своїх прав та відшкодування збитків, завданих компанії та інвесторам, у міжнародних інстанціях та національних судових органах", - йдеться у заяві.

У компанії підкреслили, що 17 листопада ДП "Гарантований покупець" визнало ручне втручання у розподіл європейського цільового кредиту на погашення боргів "зеленим" інвесторам, у тому числі підприємствам ДТЕК ВДЕ.

"Штучна затримка коштів на рахунках АТ "Ощадбанк" та подальше зворотнє виведення коштів, які мали потрапити до компанії, має ознаки вчинення протиправних дій та зловживання службовим становищем посадовими особами ДП, банку та вищих посадових осіб держави, які давали відповідні незаконні розпорядження. Наявність незаконних дій окремих осіб підтверджується розбіжностями у публічних заявах "Ощадбанку" та ДП", - повідомили у компанії.

Незаконні дії низки посадових осіб призвели до падіння котирувань єврооблігацій DTEK Renewables.

Зокрема, вартість єврооблігацій DTEK Renewables після маніпуляцій із коштами з боку ДП "Гарантований покупець" впала нижче від номіналу. Водночас впали котирування єврооблігацій НЕК "Укренерго" та суверенні кредитні показники держави Україна.