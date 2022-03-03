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В "ДТЕК Енерго" заявили, що створили достатній запас вугілля на Запорізькій ТЕС на випадок блокади 

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Четвер 03 березня 2022 11:41
В "ДТЕК Енерго" заявили, що створили достатній запас вугілля на Запорізькій ТЕС на випадок блокади  Фото: в "ДТЕК Енерго" заявили, що створила достатній запас вугілля на Запорізькій ТЕС (Віталій Носач, РБК-Україна) прмппппппммрррмр
Автор: Артем Горовенко

Запасів вугілля на Запорізькій ТЕС, під'їзні колії до якої заблокували російські окупанти, вистачить на кілька тижнів безперервної роботи станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салеєва у Facebook.

"Запорізька ТЕС і далі працює – блок №3 несе навантаження 250 МВт. За останній період на складах Запорізької ТЕС було акумульовано 44 тис. палива, цих запасів достатньо на безперебійну роботу упродовж декількох тижнів", - написав він.

Салеєв зазначив, що наразі немає можливості поповнювати склади станції вугіллям через те, що окупанти знищили або заблокували всі залізничні під’їзди до станції.

ДТЕК разом з Міністерством енергетики та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг опрацьовують питання переходу Запорізької ТЕС на резервне паливо.

Нагадаємо, всі шахти ДТЕК продовжують роботу і відвантаження палива на українські ТЕС для безперебійної роботи енергосистеми в умовах військові агресії Росії проти України.

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ДТЕК Запоріжжя
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