"ДТЕК Енерго" вклав в ремонти ТЕС 2,6 млрд гривень в 2021 році

У 2021 році "ДТЕК Енерго" інвестувала в ремонтну кампанію блоків ТЕС, загальностанційного обладнання, будівель та споруд складають 2,6 млрд грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Це кошти, спрямовані на забезпечення надійної і безперебійної роботи теплоелектростанцій, передусім в період опалювального сезону. Енергетики реалізували 29 планових ремонтів енергоблоків теплоелектростанцій. Відповідні роботи були проведені на блоках Криворізької, Придніпровської, Запорізької, Курахівської, Луганської, Бурштинської, Добротвірської та Ладижинської ТЕС", - повідомили в компанії.

На стадії реалізації знаходяться 4 ремонти блоків на Луганській, Ладижинській, Курахівській та Придніпровській ТЕС.

"Тривалий час ТЕС ДТЕК Енерго продовжують працювати максимальним складом обладнання. В піки навантаження задіяні до 32 блоків компанії з усіх 43-45 працюючих в системі енергоблоків ТЕС і ТЕЦ. ДТЕК Енерго продовжує активно вкладати у ремонтні роботи та робить все необхідне, щоб забезпечити світлом і теплом оселі українців. І це не зважаючи на те, що борги на балансуючому ринку перед нашими генераціями на сьогодні складають майже 1,1 млрд грн. Це кошти, які могли б бути спрямовані на ремонтну кампанію", - цитує прес-служба генерадьного директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.