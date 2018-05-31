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ДТЕК Енерго поліпшив фінпоказники за рахунок відсутності збитків від втрати підприємств в зоні АТО

НовиниЕнергетика    31.05.2018 - 09:15
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У січні-березні 2018 року ДТЕК Енерго поліпшив свої фінансові показники

ДТЕК Енерго в січні-березні 2018 року поліпшив свої фінансові показники за рахунок виключення зі звітності підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях. Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на дані компанії.

Зокрема, згідно з інформацією видання, в першому кварталі 2017 року збитки від втрати контролю над цими підприємствами оцінювалися в 6,9 млрд грн.

Крім того, наголошується, що позитивним чинником стала стабілізація національної валюти. Збиток за курсовими різницями в розмірі 0,4 млрд грн за 1 квартал 2017 року був компенсований зміцненням гривні – 2,7 млрд грн склав прибуток за курсовими різницями в 1 кварталі 2018 року.

За рахунок цих факторів ДТЕК Енерго завершив перший квартал 2018 року з прибутком в 4,3 млрд грн, пишуть журналісти.

Як відомо, компанія здобула 5 тис 758,9. тонн газового вугілля в 1-му кварталі, що на 2% менше аналогічного періоду 2017. Видобуток марок "А" і "Т" не здійснювався, тоді як у січні-березні 2017 року склала 1 879,2 тис. тонн.

Виробництво електроенергії в січні-березні 2018 року збільшилося на 44,9 млн кВт-год – до 9 945,6 млн кВт-год.

Передача електроенергії розподільними мережами в 1-м кварталі склала 11 961,4 млн кВт-год, що на 0,2% менше порівняно з 1-м кварталом 2017.

Експорт електроенергії збільшився зріс на 17,4% – до 1 497,7 млн кВт-год. Експорт здійснювався у напрямку Угорщини, Польщі та Молдови.

Робота Придніпровської ТЕС припинена із-за аварії
Теги публікації: ДТЕК  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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