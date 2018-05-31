ДТЭК Энерго улучшил финпоказатели за счет отсутствия убытков от потери предприятий в зоне АТО

В январе-марте 2018 года ДТЭК Энерго улучшил свои финансовые показатели

ДТЭК Энерго в январе-марте 2018 года улучшил свои финансовые показатели за счет исключения из отчетности предприятий, которые находятся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные компании.

В частности, согласно информации издания, в первом квартале 2017 года убытки от потери контроля над данными предприятиями оценивались в 6,9 млрд грн.

Кроме того, отмечается, что положительным фактором стала стабилизация национальной валюты. Убыток по курсовым разницам в размере 0,4 млрд грн за 1 квартал 2017 года был компенсирован укреплением гривны – 2,7 млрд грн составила прибыль по курсовым разницам в 1 квартале 2018 года.

За счет этих факторов ДТЭК Энерго завершил первый квартал 2018 года с прибылью в 4,3 млрд грн, пишут журналисты.

Как известно, компания добыла 5 758,9 тыс. тонн газового угля в 1-м квартале, что на 2% меньше аналогичного периода 2017. Добыча марок "А" и "Т" не осуществлялась, тогда как в январе-марте 2017 года составила 1 879,2 тыс. тонн.

Производство электроэнергии в январе-марте 2018 года увеличилось на 44,9 млн кВт-час – до 9 945,6 млн кВт-час.

Передача электроэнергии распределительными сетями в 1-м квартале составила 11 961,4 млн кВт-час, что на 0,2% меньше по сравнению с 1-м кварталом 2017.

Экспорт электроэнергии увеличился возрос на 17,4% – до 1 497,7 млн кВт-час. Экспорт осуществлялся в направлении Венгрии, Польши и Молдовы.