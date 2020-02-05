"ДТЕК Енерго" знизив чистий прибуток на 43,7% до 2,5 млрд грн

Згідно з оперативними неаудованими фінансовими показниками чистий прибуток "ДТЕК Енерго" в 2019 році склав 2 549 млн грн. Таким чином, чистий прибуток компанії в порівнянні з 2018 роком, знизився на 47,3%. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на прес-реліз компанії.

"Негативний вплив зробило скорочення виробництва електроенергії в четвертому кварталі 2019 року на 39,9% порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Це обумовлено падінням попиту на внутрішньому ринку при збереженні імпортних поставок електроенергії", - відзначають в компанії.

Крім того, як повідомили в прес-службі, негативний ефект справила заборгованість ДП "Енергоринок" у розмірі 6,8 млрд грн, тоді як позитивний ефект на фінансові результати "ДТЕК Енерго" надало зміцнення курсу національної валюти - 6,6 млрд грн компанія отримала на курсових різницях, що на 6,1 млрд грн перевищує показник 2018 року.

У свою чергу, інвестиції в розвиток виробництва в 2019 році склали 5,2 млрд грн, виплати у центральний та місцеві бюджети - 14,5 млрд грн.

Як раніше писало РБК-Украина, "ДТЕК Енерго" за 9 місяців 2019 року інвестував 4,2 млрд грн на розвиток виробництва, що практично відповідає рівню аналогічного періоду минулого року.

За даними Державної фіскальної служби України, "ДТЕК Енерго" є найбільшими платниками податків у центральний та місцеві бюджети. Зокрема, в топ-100 найбільших платників податків входять "ДТЕК Павлоградвугілля", "ДТЕК Добропіллявугілля", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Східенерго", "ДТЕК Західенерго".