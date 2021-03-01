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"ДТЕК Енерго" отримав за 2020 рік 19,1 млрд грн збитку

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 19:35
"ДТЕК Енерго" отримав за 2020 рік 19,1 млрд грн збитку Фото: ДТЕК (dtek.com)
Автор: РБК-Україна

"ДТЕК Енерго" за результатами 2020 року отримав збиток у 19,1 млрд грн.

Про це свідчать оперативні неаудовані фінансові показники компанії, передає прес-служба.

Зазначається, що негативний вплив на фінансові результати компанії продовжує надавати системна криза в енергетиці, суттєве скорочення споживання електроенергії в першому півріччі через пандемію коронавірусу і заборгованість на ринку перед генеруючими компаніями.

Все це разом з ручним управлінням ринком електроенергії і відсутністю стратегічного планування в галузі призвело до тривалої дестабілізації роботи вугільних підприємств і теплових електростанцій "ДТЕК Енерго".

У 2020 році компанія знизила видобуток вугілля на 15,7% у порівнянні з 2019 роком до 18,9 млн тонн, виробництво електроенергії скоротила на 16,2% до 23,8 млрд кВт•год.

Критична ситуація на ринку стала причиною високої аварійності ТЕС і мінімальних запасів вугілля на складах станцій в період ОЗП 2020/2021 рр.

Додатковий негативний ефект на фінансові результати компанії надає ослаблення курсу національної валюти через загальний економічний спад.

За результатами 2020 року збиток за курсовими різницями склав 7,1 млрд грн

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