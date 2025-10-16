ua en ru
ДТЭК достиг значительного успеха в развитии децентрализованной энергетики, - Матернова

Украина, Четверг 16 октября 2025 18:03
ДТЭК достиг значительного успеха в развитии децентрализованной энергетики, - Матернова Фото: посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова (facebook com dshmyhal)
Автор: Юлия Бойко

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отметила прогресс компании ДТЭК в развитии распределенной и децентрализованной энергетики.

Как сообщает РБК-Украина, об этом она заявила на Киевском международном экономическом форуме в Киеве в четверг.

"Я думаю, что чем больше разрушений происходит, тем больше в этой стране есть консенсус, которого не было два года назад, что действительно нужно инвестировать в распределенное, децентрализованное производство электроэнергии. Я думаю, что теперь у нас есть консенсус по этому поводу", - сказала Матернова.

Посол ЕС добавила, что компания ДТЭК, которая недавно вместе с американской компанией Fluence ввела в эксплуатацию 200 МВт установок хранения энергии, достигла значительного прогресса в этом направлении.

Также Матернова подчеркнула важность продолжения Украиной реформ в энергосекторе, дальнейшую интеграцию энергосистемы с европейской и уменьшение монополизма за счет развития конкуренции и перехода к рыночному ценообразованию.

"И это позволило нам фактически поддерживать как производство электроэнергии, так и ее распределение и т.д., в широком спектре программ, чтобы помочь немного предусмотреть и подготовиться, в частности, к этому сезону", - сказала посол ЕС.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова и американская компания Fluence 10 сентября запустили систему накопления энергии мощностью 200 МВт. Это крупнейший комплекс такого типа в Украине.

Добавим, ранее Министерство энергетики Украины выразило благодарность энергетической компании ДТЭК и американской Fluence Energy B.V. за реализацию проекта крупнейшего в стране комплекса систем хранения энергии мощностью 200 МВт.

Ранее сообщалось и то, что ДТЭК Ахметова построил крупнейший в стране павербанк на 200 МВт. К сети подключены 6 новых объектов разной мощности – от 20 до 50 МВт в Киевской и Днепропетровской областях.

