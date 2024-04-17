ДТЭК помог ВСУ построить почти 30 км защитных укреплений в Донецкой области

С декабря прошлого года ДТЭК оказывает украинским защитникам помощь в строительстве и обустройстве защитных фортификаций на Донецком направлении.

Речь идет о предоставлении различных материалов, а также оплате услуг специальной техники для постройки укреплений. Благодаря этой помощи возведено около 100 фортификационных сооружений, а общая протяженность защитных укреплений составила около 26 км.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России ДТЭК Рината Ахметова направил в поддержку ВСУ и гуманитарные цели около 1,3 млрд грн.