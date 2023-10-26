ДТЭК помог "Укрэнерго" восстановить высоковольтную линию в Донецкой области

В компании подчеркнули, что с начала года бригады ДТЭК Донецкие электросети шесть раз проводили осмотры сетей НЭК Укрэнерго после атак врага и в случае обнаружения повреждений или нарушений в работе линий - устраняли их. Кроме того, трижды для устранения повреждений после обстрела специалисты компании помогали коллегам спецтехникой: ямобуром, вышками и кранами.

В то же время, на Днепропетровщине бригады ДТЭК Днепровские электросети в мае помогали коллегам из НЭК "Укрэнерго" устанавливать трансформаторные подстанции и монтировать воздушно-кабельные линии 6 кВ от сетей Укрзализныци до подстанции НЭК Укрэнерго.

Перед этим в марте после атаки врага на одну из высоковольтных подстанций НЭК "Укрэнерго" бригады ДТЭК 2 дня демонтировали поврежденное оборудование, чтобы коллеги как можно скорее возобновили работу подстанции.

Напомним, вечером 22 октября российские обстрелы повредили одну из теплоэлектростанций ДТЭК. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий.