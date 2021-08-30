ДТЕК в серпні наростив запаси вугілля на ТЕС на 6%

"Для цього компанія накопичує вугілля на складах: як за рахунок видобутку на власних шахтах, так і імпорту палива із-за кордону. З початку серпня запаси вугілля на складах ТЕС ДТЕК Енерго збільшилися на понад 6% або на 33 тис. тонн. Так, якщо на 1 серпня їх було майже 521 тис. тонн, то 30 серпня запаси палива склали понад 554 тис. тонн", - повідомили в компанії.

Лише за 30 днів серпня на ТЕС ДТЕК із власних шахт і збагачувальних фабрик компанії було поставлено понад 980 тис. тонн вугілля.

За 7 місяців поточного року на шахтах "ДТЕК Енерго" ввели в роботу 17 нових лав і добули майже 10 млн тонн газового вугілля.

"Крім пріоритетного видобутку українського вугілля, «ДТЕК Енерго» почав його імпорт з Польщі. 19 серпня перша партія польського вугілля, обсягом 2700 тонн, надійшла в Україну. Поставка передбачена в рамках підписаного нещодавно компанією ДТЕК Енерго і вугледобувним підприємством Bogdanka угоди на імпорт 320 тис. тонн енергетичного вугілля із сусідньої країни", - повідомили в ДТЕК.

Також компанія очікує постачання палива із США та Казахстану. Наприкінці минулого тижня ДТЕК Енерго та ПАТ "Центренерго" погодили поставку 75 тис. тонн вугілля.

Об’єм вугілля буде розподілено рівними частинами (по 37,5 тис. тонн) для потреб ТЕС приватної та державної генерацій.