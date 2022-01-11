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ДТЕК Ахметова збільшив запаси вугілля на своїх ТЕС на 32%

Автор: Наталія Гурковська

Компанія ДТЕК за останній тиждень збільшила запаси вугілля на ТЕС на 32% (на 107 тис. тонн) до 443 тис. тонн. На державних ТЕС запаси вугілля за останній тиждень впали на 13% до 108 тис. тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики.

Загалом запаси вугілля на складах усіх ТЕС України в період з 4 по 10 січня 2022 року збільшилися на 18,1% (на 91 тис. тонн) - до 594,2 тис. тонн.

Водночас, за розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", запаси вугілля на 10 січня 2022 року на 7,6% менші, ніж роком раніше (643,3 тис. тонн).

Як повідомлялося, на ЦК ТЕС 1-30 грудня 2021 року було поставлено 1 млн. 842,5 тис. тонн вугілля (+12,8% до листопада 2021 року), у т.ч. українського видобутку - 1 млн 440,3 тис. тонн (+6,5%), імпортного - 402,2 тис. тонн (+43,4%).

Компанія ДТЕК Ахметова у грудні 2021 року імпортувала рекордні 350 тис. тонн вугілля зі США та Колумбії.

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ДТЕК