ДТЭК Ахметова стал крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний

Группа ДТЭК в 2024 году заплатила в бюджеты всех уровней 41 млрд грн. Всего в прошлом году почти 80 крупнейших частных компаний и банков заплатили 466,5 млрд грн налогов в государственный и местный бюджеты.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения компания ДТЭК Рината Ахметова инвестировала в украинскую энергетику 1,2 млрд евро.

Напомним, недавно коммуникационная кампания "Битва за свет" получила международную награду SABRE Awards - крупнейшей и самой авторитетной международной премии в сфере управления репутацией, коммуникаций и public relations.

Также сообщалось, что компания ДТЭК получила шесть золотых и две серебряные награды на Davos Communications Awards.